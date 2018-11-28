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“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”

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Türkite’de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, " Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir " ifadesi kullanıldı.

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“Türkiye ve KKTC'nin haklarına aykırı gelişmelere müsaade edilmeyecek”
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Bildiride, Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtilerek, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliği tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliği hakkında Kurul'a bilgi arz edildiği açıklandı.

Bildiride, Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

“TEK YANLI GİRİŞİMLER BARIŞA KATKI SAĞLAMAZ”

Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin son gelişmeler çerçevesinde değerlendirildiği kaydedilen bildiride, "Bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve Meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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