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Türkiye Turizm Bakan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti

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Türkiye Turizm Bakan Yardımcısı kazada hayatını kaybetti
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Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni” programının ardından Ahlat’a geçen Dursun, buradaki incelemeleri sonrası kara yoluyla Van’a hareket etti.

Dursun’un içinde bulunduğu araç, Erciş ilçesine bağlı Bayramlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Dursun hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralalılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı

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