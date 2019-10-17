Türkiye, Suriye'deki harekata ara verecek

Türkiye ile ABD anlaştı: TSK Suriye'de harekâtı durduracak, YPG 5 gün içinde sınırdan 32 km güneye çekilecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaparak ABD ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Pence, Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini ve ABD'nin bunu sağlayacağını belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde konuşan Pence, "YPG'nin Türkiye'nin 20 mil (32 km) sınırından güvenli çekilmesini sağlayacağız" dedi ve çekilmenin başlamış olduğunu açıkladı.

Pence, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na bu süre boyunca ara verileceğini, Suriye'nin kuzeydoğusundan YPG'nin çekilmesinin ardından derhal sona erdireceğini söyledi.

"İki üke güvenli bölge çalışması kapsamında ortak çalışacaktır" diyen Pence, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin "güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul ettiğini" belirterek "Bu alanın kontrolü Türkiye'de olacak" dedi.

Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için operasyona ara veriyoruz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes meşru iki taraf arasında olur" diye devam etti.

Türkiye'nin operasyona ara vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Şartlar gerçekleştikten sonra, yani YPG çekildikten sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz" diye konuştu.

İki ülkeden ortak yazılı açıklama

Türkiye ve ABD'li yetkililerin bugün Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından iki ülke ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, güvenli bölgenin öncelikle Türkiye'nin kontrolünde olacağı, YPG'nin ağır silahlarının toplanacağı ifade edildi.

İki ülkenin ittifakı teyit edilirken, Suriye'de sahadaki duruma dair şu ifadeler yer aldı:

"Güvenli bölge, evvelemirde (öncelikle) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

"Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

"Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

"Barış Pınarı Harekatı durdurulduğunda, Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır."