Türkiye sessizliğe gömüldü

İstanbul'da corona virüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca meydanlar boş kaldı

Türkiye’de tiyatro, sinema, gösteri merkezi, kahvehane, kafeterya gibi birçok alanın kapatılmasıyla ülke sessizliğe büründü.

İstanbul'da corona virüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca İstanbul'un kalabalığına alışkın olduğumuz meydanları boş kaldı.

Her gün binlerce insanı ağırlayan Eminönü Meydanı da gün boyu boş bir görüntü sergiledi. Her gün balkonundan manzara seyreden turistlerle dolu Galata Kulesi ve meydanı da sessizliğe büründü.

Önünde kalabalık eksik olmayan Mısır Çarşısı, Yeni Cami ve yılbaşında onlarca metrelik kuyruklar oluşan ünlü bilet satış gişesinin olduğu bölge de de az sayıda insan görüldü.

Her gün binlerce aracın kıta değiştirmek için kullandığı feribot iskelesinde sadece 3-4 araçlık kuyruklar oluştu.

İstanbul'un en işlek caddeleri de corona virüs nedeniyle boş kaldı. Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ve Şişli'nin sokakları sessizliğe büründü. Bir esnaf, "43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" dedi.

Öte yandan uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinden getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan İstanbul Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda vatandaşlar ilk geceyi geçirdi. 14 günlük karantina süreci için belirlenen yurtlara yerleştirilen vatandaşların hava almak için pencerelere çıktığı gözlemlendi.



