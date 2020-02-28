Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Ülkenin dört bir yanına ateş düştü…

Ateşkesi sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için canını veren askerlerimizden bazılarının kimlikleri belli oldu. Şubatın ilk gününden beri İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 53'e yükseldi.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün öğle saatlerinde katıldığı bir programda “İdlib’de üç şehidimiz var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından saatler sonra meydana gelen ikinci saldırıda ise 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. DHA ve İHA’nın haberlerine göre İdlib’de şehit olan ve yaralananların isimleri şunlar:

ŞEHİTLER

Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

Teğmen Bayram Olgun (Konya)

Astsubay Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

Astsubay Muharrem Öğütçü (Bingöl)

Astsubay Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

Uzman Çavuş Emin Yıldırım (Hatay)

Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

Uzman Çavuş Batuhan Tank (Osmaniye)

Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

Uzman Çavuş Osman Ak (Mersin)



Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

Sözleşmeli Er Birhan Er (Tekirdağ)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (solda) ve Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz. (FOTO: DHA)

23 yaşındaki Uzman Çavuş Batuhan Tank’ın kısa bir süre önce nişanlandığı, mahalle bekçisi olan dedesinin de 1977’de düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğu öğrenildi. (FOTO: DHA)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (solda) ve Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz. (FOTO: DHA)

23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı’nın altı kardeşi daha olduğu, üçünün de Türk Silahlı Kuvvetler mensubu olduğu öğrenildi. (FOTO: DHA)

YARALILAR

1- Uzman Çavuş Veli Özsoy (Kütahya)

Dünkü iki saldırıyla birlikte şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)