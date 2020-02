Türkiye'nin dört bir yanına ateş düştü

Türkiye şehitlerine ağlıyor... Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Türk askerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu Gelen son dakika haberine göre ailelere acı haberler verilirken şehit evleri de bayraklarla donatıldı

İşte şehitlerimizin yürek yakan hikayeleri...

Dün gece Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin Türk askerlerine yönelik yaptığı hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan şanlı askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu. Bu sabah itibari ile ailelere acı haberler verildi, şehit evleri bayraklarla donatıldı.

SAMSUN- TAYFUN PEKER

Suriye rejim güçlerince İdlib'te Türk Silahlı Kuvvetleri askeri birliğine yapılan hava saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel 'in acı haberi, Samsun'da yaşayan annesi Mevşure Gürdal 'a verildi.

İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in İdlib'te şehit olduğu haberi, Samsun'un Canik İlçesi Düvecik Mahalesi'nde yaşayan annesi Mevşure Gürdal'a iletildi. Haberi alan anne Gürdal, büyük bir acı yaşadı.

Şehit Uzman Çavuş Pekel'in babası Hüseyin Pekel'in ise İstanbul'da yaşadığı belirtildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in naaşının Samsun'a getireleceği öğrenildi.

İSTANBUL- EMRE BAYSAL

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, Sancaktepe'deki evine şehadet haberi ulaştı.

Sancaktepe Mevlana Mahallesi Aşar Sokak'taki eve gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin evine de iki büyük Türk bayrağı asıldı.

Baysal'ın evinin önünde ambulans bekletilirken Sancaktepe Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.

Şehit Baysal'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

HATAY- MUSTAFA BAYRAKTAR (29)



Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayraktar'ın (29) acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.



Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Teğmen Mustafa Bayraktar'ın acı haberi ailesine ulaştı. Bayraktar'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Edibe Bayraktar ve babası Yusuf Bayraktar'ın şehir dışında olduğu, eve dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Şehit Teğmen Bayraktar, törenle toprağa verilecek.







ADANA- SELMAN CANKARA (26)



İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.



Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.







KONYA- BAYRAM OLGUN (26)



Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Konyalı 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi ailesine verildi.



Edinilen bilgiye göre, 65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan baba İrfan, anne Döne Olgun gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekar ve 5 kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti. Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun’un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.





HATAY- EMİN YILDIRIM



Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın acı haberi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın şehadet haberi, askeri yetkiler tarafından merkez Antakya ilçesine bağlı Akcurun Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşı dökerken, eve Türk bayrakları asıldı. Evin bulunduğu sokağa, taziye çadırı kuruldu.







BURSA- TOLGA CAN YILMAZ (24)



SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.



Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.





TEKİRDAĞ - RECEP BEKİR (33),

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu.





TEKİRDAĞ-BİRHAN ER

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden sözleşmeli er Birhan Er’in Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan evine acı haber verildi. Şehit askerin evinin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı.

İZMİR-AHMET ALPASLAN (23)



İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

MERSİN- İBRAHİM TÜZEL (24)



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.



Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.







ANTALYA- TURGUT BURKAY KORKMAZ (23)



SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.





KAHRAMANMARAŞ- AHMET SAYGILI- AKİF AKÇADAĞ (33)



Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ- AKİF AKÇADAĞ (33)

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın acı haberi, Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine verildi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Serpil Akçadağ ve babası Bekir Akçadağ'a acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehadet haberini alan Piyade Astsubay Çavuş Akif Akçadağ'ın yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Akif Akçadağ'ın baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.







AFYONKARAHİSAR- SÜLEYMAN ŞAHİN (35)



SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.







KAYSERİ-ALİ TAŞÖZ (24)



İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.



Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.







BİTLİS-GÜVEN KURTULMUŞ



Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.



Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.





UZMAN ONBAŞI - NİHAT KARA - KIRKLARELİ

Şehit olan Piyade Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki ailesine ailelerine acı haber verildi.



OSMANİYE- BATUHAN TANK (23)- HALİL İBRAHİM AKKAYA (23)



SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.







Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.









DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ



Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.







BATMAN- CUMA BAĞTUR (33)

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Bağtur'un acı haberi, memleketi Batman'ın Sason ilçesindeki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Cuma Batur'un, Batman'ın Sason ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin naaşının bugün baba ocağına getirilip, toprağa verileceği öğrenildi.





MERSİN- MUHAMMED AKAY (33)

Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay’ın şehadet haberi, Mersin’deki ailesine ulaştırıldı.

Şehadet bilgisinin ardından Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, beraberinde Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve askeri yetkililerle birlikte, baba Osman Akay’ın çalıştığı Kurdali Mahallesi’ndeki tekstil atölyesine gitti. Şehidin babasına, evladının şehadet haberi çalıştığı iş yerinde verildi. Şehit babası aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşarken, iş yeri çalışanları da gözyaşına boğuldu. Bu sırada ambulansta görevli doktor da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin annesi Kezban Akay ise evladının şehit haberini, Selçuklar Mahallesi’ndeki babasının evinde askeri yetkililerden öğrendi. Acılı anne gözyaşlarına boğulurken, eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin fenalaşan babaannesi Hatice Akay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan 21 yaşındaki şehidin, göreve başlayalı henüz bir ay olduğu öğrenildi.





MERSİN- OSMAN AK

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.





ADIYAMAN- MEHMET ORHAN (25)



İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı. Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti. Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.



UŞAK- ALİ TURGUT (39)



İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları neticesi şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) acı haberi memleketi Uşak'taki baba evine ulaştı. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı.



Dün akşam saatlerinde İdlib'de Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit haberi Banaz ilçesine bağlı Büyükoturak köyüne de ulaştı. Şehit Ali Turgut'un (39) babaevine acı haberi Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Zafer Arpacı ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç verdi.



Türk bayrağı asılan şehit evine haberi alan yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.





BİNGÖL-MUHARREM ÖĞÜTÇÜ (25)



Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun" dedi.







TOKAT- ADEM AKIN (30)

İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ONBAŞI VEYSEL GÜNAY

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın (27) Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki babaevine gelen İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, şehadet haberini anne Ayfer (57) ve baba Genco Günay'a (62) verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Günay ailesinin evine Türk bayrağı asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine iki yıl önce katılan, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görev yaptığı belirtilen ve 3 kardeş olan Veysel Günay'ın 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Boğaziçi Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.