Türkiye kış saatine geçecek mi

'Saatler geri alınacak mı?' sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek.

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz sene Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 28 Ekim Pazar günü Avrupa ülkeleri kış saatine geçerken (saatleri geri alacaklar) Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Yaz saati uygulamasına devam eden Türkiye'de tüm sene boyunca yaz saati uygulanmasına devam edilmesine karar verildiğinden kış saati uygulamasına geçilmeyecek. Yani saatler geri alınmayacak.

Halihazırda Türkiye ile AB arasındaki saat farkı bir iken İngiltere'yle fark iki saat. 28 Ekim'den sonra İngiltere ve AB ülkeleri saatlerini bir saat geri alacaklar. Türkiye'nin AB ile saat farkı 2'ye yükselecek aynı şekilde İngiltere'yle saat farkı da üç olacak.

TELEFONU OTOMATİK SAAT MODUNDA OLANLAR DİKKAT

Telefonu otomatik modda olanların saatlerinin Avrupa saatine göre 1 saat geri alınmaması için telefonlardaki otomatik modun devre dışı bırakılması gerekiyor.



İşte bunun için yapmanız gerekenler...



Android: Telefonunuzun ayarlar bölümünden "Genel" e tıklayın. Daha sonra "Tarih ve saat" kısmına gelerek, işaretli olan "Otomatik tarih ve saat" alanını devre dışı bırakın.



İOS: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Genel" alanına gelerek "Tarih ve Saat" bölümüne girin. Ardından "Otomatik Ayarla" özelliğini devredışı bırakarak, manuel olarak saatinizi ayarlayın.

YAZ SAATİ UYGULAMASI 23 EKİM 2017'DE KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

SAATLERLE OYNAMAK ONUN FİKRİYDİ

Benjamin Franklin'i hepimiz Amerikan dolarındaki görseliyle tanıyoruz. Oysa o "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibi ve aynı zamanda yaz/kış saati uygulamalarının mucididir.



Franklin, ABD’den Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için The Journal of Paris adlı gazetede imzasız bir mektup yayımladı. Hatta daha sonra bu mektubundaki önerileri 1784 yılında Fransa hükümetine israfı önlemesi için yeni bir vergi paketi olarak önerdi.

Panjurlu evlere ek vergi koymak, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan ABD'ye döndüğünde saatlerin kışın geri alınması yazın da ileri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.



Gün ışığından daha çok faydalanmak için yaz/kış saati uygulamasına ilk geçen ülke 1916 yılında Almanya oldu. ABD'de ise ilk olarak 1918'de Başkan Woodrow Wilson tarafından yürürlüğe sokuldu.