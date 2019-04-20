banner255
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
17 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
16 0
 
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
104 0
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
35 0
20 0
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
41 0
180 0
banner82

Türkiye - Irak sınır hattında çatışma: 4 asker şehit

banner27

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

banner262
Türkiye - Irak sınır hattında çatışma: 4 asker şehit
banner267

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 4 şehitten 2'sinin yaralı olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.