Türkiye İngiltere’den çöp alıyor

Samanı bile yurt dışından alan Türkiye kendini aştı(!) Türkiye'deki çöplerin geri dönüşüm kalitesine uygun olmamasından dolayı yurt dışından çöp almaya başladık. Türkiye İngiltere'den yılın ilk üç ayında 27 bin ton çöp ithal etti.

İngiltere Çevre Ajansı’na ihracatçılar tarafından bildirilen verilere göre, 2018’in ilk 3 ayında İngiltere Türkiye’ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik çöp gönderdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan konuyla ilgili araştırma önergesi verdi, “Bilim ve Teknoloji İhraç edecek denilen ülkede çöp ithal etmek geri kalmışlığın belgesidir” dedi.

Malezya ve Vietnam’ın İngiltere’den plastik çöp ithalatına sınırlama getirmesi ve Polonya’nın da konuyu değerlendirmeye başlamasının ardından, Türkiye İngiltere’den en çok plastik çöp ithal eden ülkeler arasına girdi.

İngiltere Çevre Ajansı’na ihracatçılar tarafından bildirilen verilere göre, 2018’in ilk 3 ayında İngiltere Türkiye’ye gemiyle 27 bin 34 ton plastik çöp gönderdi. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Türkiye plastik atıkları geri dönüştürme konusunda en başarısız ilk 20 ülke arasında. Buna rağmen plastik atık ithal edilmesi CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın dikkatini çekti.

GERİ KALMIŞLIĞIN BELGESİ

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin İngiltere'den çöp ithal etmesinin nedenlerinin araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Tahsin Tarhan, “Eskiden iğneden, ipliğe her şeyi ithal ediyoruz denirdi. AKP iktidarlarının ülkemizi getirdiği noktada artık İngiltere'den çöp ithal ediyoruz. Bilim ve Teknoloji İhraç edecek denilen Yeni Türkiye'de çöp ithal etmek geri kalmışlığın belgesidir. İçinde bulunduğumuz Türkiye tablosu maalesef içler acısıdır. Bu tabloda payı olan AKP İktidarları er geç milletin vicdanında olması gereken yeri alacaklardır” dedi.

DÜNYANIN GERİSİNDE

Tarhan, “Seçim meydanlarında uçak üreteceğini, yerli otomobil yapacağını söyleyen iktidar maalesef ülkemizi çöp ithal etmeye mecbur bırakmıştır. Geri dönüşüme, yenilenebilir enerjiye, teknolojiye uzak, dünyayı takip edemeyen politikalar uygulandığı için maalesef ülkemiz bu noktaya gerilemiştir. Yatırım ekonomisine geçmemiz gerekiyor, ekonomideki bu sıkışıklığı suni önlemlerle atlatamazsınız diye uyardıkça ithal ürünler artmaya, rant ekonomisine yatırım yapılmaya devam ediliyor. Saman ithal edilmesini zor hazmeden bu millete, İngiltere'den çöp ithal ediyoruz diye nasıl anlatacaklar” ifadelerini kullandı.