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Türkiye'den yurt dışına çıkacaklar için PCR testlerinin ücreti belirlendi

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Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında test yaptırılabilecek

Türkiye'den yurt dışına çıkacaklar için PCR testlerinin ücreti belirlendi

Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında test yaptırılabilecek.

Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise herhangi bir ücret alınmayacak.

Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

PCR testi 110 lira karşılığında yapılabilecek. Görevli olarak yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ise ücret talep edilmeyecek.

Ücret, "Yurt dışına çıkış-PCR Testi" konusu ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan "TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41" IBAN No'lu hesabına yatırılacak. Alınan makbuz daha sonra sağlık tesisine teslim edilecek.

Sağlık tesisi tarafından istenecek belgeler arasında, görev belgesi ve dilekçesi, yurt dışı uçak bileti yer alıyor.

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html" adresinden bilgi alınabilecek.

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