Türkiye'den corona virüsüyle mücadelede yeni tedbirler

Corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 şehre araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını söyledi. 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma yasağı getirildiğini ifade eden Erdoğan, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" dedi

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Corona virüsüyle mücadele kapsamında yeni tedbirlerin alındığını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

TEDBİRLERİ ARTTIRIYORUZ

*Salgınla mücade çerçevesinde attığımız adımlara bu gece itibariyle yenilerini ekliyoruz. Kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı kontrole tabi tutuyorduk.

31 ŞEHRE ARAÇ GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAKLANDI

*Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirinde, Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

*İl pandemi ve il hıfsısıhha kurumları kendi ihtiyaçlarına göre, kendileri bu tedbirleri geliştirecektir. 30 büyükşehir ile Zonguldak’taki araç giriş çıkışlarını 15 gün boyunca yasakladık.

*Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır.

MASKE TAKMAK ZORUNLU OLACAK

65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

*Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Gereken ilave tedbirler illerde alınıp uygulanabilecektir.

CEZA UYGULANACAK

*Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecektir. İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.

*Ülkemide hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir.