Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar

TC İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi gönderdi.

Buna göre;

-Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.



-Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.



-Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.



-Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.