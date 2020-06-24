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Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar

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Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar

TC İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesi gönderdi.

Buna göre;

-Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

-Her masada yeterli sayıda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği bulundurulacak.

-Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

-Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek.

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