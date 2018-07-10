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Türkiye'de yeni dönem

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24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yemin etti. Erdoğan'ın yemininin ardından parlamenter sistem resmen sona erdi.

Türkiye'de yeni dönem
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz'dan aldı. Erdoğan Meclis'teki yeminin ardından Anıtkabir'e geldi. Meclis'ten ayrılırken ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'size cumhurbaşkanı mı başkan mı diyelim?' sorusuna 'başkan diyebilirsiniz' diye yanıt verdi

 

Bakanlık sayısı 16’ya iniyor

Türkiye bugünden itibaren yeni bir sistem ve yeni bir kabine ile yönetilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte 26 olan bakanlık sayısı 16'ya iniyor. 

Bakanlık sayısı 26’dan 16’ya düşürülecek. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” adı altında toplanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da “Ticaret Bakanlığı” adı altında birleştirilecek.

Yeni sistemde Bakanlıklar şu şekilde;
Adalet Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı

16’DA OFİS VE BAĞLI KURUL VAR

Yeni sistemde 16 Bakanlığın yanı sıra 16 da Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurul bunuyor.
Sistemde; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu,Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikaları Kurulu, Yerel Yönetimler Politikaları Kurulu ile Finans, İletişim, İnsan Kaynakları, Teknoloji ve Yatırım Ofisi de bulunuyor. Cumhurbaşkanına bağlı diğer iki ofis ise Özel Kalem ve İdari İşler Başkanlığı.

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