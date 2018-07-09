Türkiye'de yeni dönem

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi

Türkiye'nin yönetim sistemi değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.43'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Türkiye yeminle birlikte resmen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yaptı.

YEMİN SONRASI İLK SÖZLERİ

Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının törene ilişkin sorusu üzerine, "Her şey gayet güzel oldu, milletin önünde. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur" yanıtını verdi.

Gazetecilerin, "Size Başkanım mı diyeceğiz efendim?' sorusuna Erdoğan, "Başkanım" karşılığını verdi.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasını verdi.

ÖZEL DEFTERE YAZDI: MİLLETİN BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldıktan sonra Anıtkabir'deki törene katıldı.

Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:



"Türkiye iki önemli seçimi başarıyla tamamladı. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bu önemli dönüm noktasında Cumhurbaşkanılğı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin birliğini, kardeşliğini güçlendirmeye, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyeti 100. kuruluş yıldönümünde hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız."

22 DEVLET BAŞKANI TÖRENDE

Anıtkabir'deki törenin ardından Beştepe'de "Cumhurbaşkanı Göreve Başlama" töreni düzenlendi.

"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

ÖZEL '1 LİRALAR' BASTIRILDI



Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi.. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.

KÜLLİYE'DE TÖREN

İşte törenden ayrıntılar:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Süvari Birliği eşliğinde giriş yaptı ve mehter marşlarıyla karşılandı.



- Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atılışı yapıldı. Ayrıca hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirildi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağlayacağı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar davet edildi.



- Dini cemaatlerin ruhani liderlerinin de katıldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetlerle hazır bulundu.



- Misafirlere, darphane tarafından özel bastırılan ve arka yüzünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve törene ilişkin enstantanelerin bulunduğu 1 liralardan hediye edildi. Bu özel paraların bir kısmı da tedavüle sokulacak.



- Konuk devlet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi gibi Erdoğan'ın özel dostları da yer aldı.



- Törene Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri de katılıyor.