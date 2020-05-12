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Türkiye'de vakaların yüzde 70'i iyileşti

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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, bugün bin 704 yeni vaka tespit edildiğini, 53 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70’i iyileşmiş durumda" dedi

Türkiye'de vakaların yüzde 70'i iyileşti

Türkiye de son 24 saatte 1704 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu.

Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889 oldu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda.

Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım" dedi.

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