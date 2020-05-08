Türkiye'de vaka sayısı da ölü sayısı da azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgında can kaybı sayısı uzun bir sürenin ardından 50'nin altına inmiş oldu. Yapılan 33 bin 687 testin sonucunda bin 848 yeni vaka tespit edilirken 3 bin 412 kişi daha iyileşti

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklanan verilere göre bugün yapılan 33 bin 687 test sonucunda bin 848 yeni vaka tespit edildi. VEFAT VE VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ OLDU Açıklanan yeni verilere göre bugün corona nedeniyle 48 kişi ise hayatını kaybetti. Bakan Koca’nın dün açıkladığı verilerde bin 977 vaka ve 57 vefat yer almıştı. Açıklanan yeni verilerin ardından vaka ve vefat sayısında düşüş yaşandığı gözlemlendi. VEFAT SAYISI 3 BİN 689 OLDU Bugün açıklanan verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 135 bin 569 olurken toplam vefat sayısı ise 3 bin 689’a yükseldi. İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA DÜŞÜŞ Öte yandan bugün yayımlanan verilere göre iyileşen sayısında da azalma oldu. Dün yayımlanan verilerde 4 bin 782 kişi sağılığına kavuşurken bugün bu sayının 3 bin 421’e gerilediği görüldü.