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Türkiye'de vaka sayısı artıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Yeni verilere göre ülkemizdeki corona virüsü vakaları 1529'a yükseldi, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 37 oldu

Türkiye'de vaka sayısı artıyor

Türkiye’de görülen corona virüsü vakalarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün 289 yeni vaka açıklamıştı.

Bakan Koca’nın son açıklamasında ise 293 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Koca dün yapılan 1256 teste karşın bugün 3672 test yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca’nın verdiği son verilere bakıldığında Türkiye’deki corona virüsü vakalarının sayısıs 1529’a yükselmiş oldu.

Virüs nedeniyle yaşanan can kayıpları ise 7 kişi daha artarak 37’ye çıkmış oldu.

Koca açıklamasında şunları söyledi:

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.

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