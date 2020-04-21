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Türkiye'de vaka sayısı 95 bini aştı

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Corona virüsü salgını nedeniyle bugün 119 kişi hayatını kaybetti, son 24 saat içinde 4 bin 611 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam ölü sayısı 2 bin 259 olurken, vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi

Türkiye'de vaka sayısı 95 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini paylaştı.

Son verilere göre, son 24 saat içinde 39 bin 429 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar yapılan test sayısı 713 bin 409 oldu.

Son bir gün içinde bin 488 hastanın iyileşmesi sonucu, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918’e yükseldi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının bin 865, entübe edilen hasta sayısının ise bin 6 olduğu belirtildi.

“TEDBİRLERİ UYGULAMAYA DEVAM EDELİM”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bugünkü verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.

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