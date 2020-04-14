Türkiye'de vaka sayısı 65 bini, can kaybı 1400'ü geçti

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 107 kişi hayatını kaybetti, 4062 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı 1403'e, toplam vaka sayısı 65111'e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, konuşmasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ile ilgili, Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızının düşüşe geçtiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, "Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yolda olduğumuzun somut işaretidir." ifadelerini kullandı.

"FİLYASYON EKİPLERİMİZCE TAKİBİ YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI 251 BİN 28'DIR"

"Filyasyon ekiplerimizce takibi yapılan toplam kişi sayısı 251 bin 28'dir." bilgisini veren Koca, "Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır." dedi.

Bakan Koca, "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır." ifadelerini kullanarak, Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısının 4 bin 600 olduğunu kaydetti.

"SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 4 BİN 62"

Son 24 saatteki vaka sayısının 4 bin 62, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Bakan Koca, "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e ulaştı. Toplam 4 bin 799 hasta taburcu edildi." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de koronavirüs vaka artış hızının azaldığını, pik yapmaya doğru gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları ile ilgili olarak, Bakan Koca, "Gerektiğinde birçok ülkeyle aşı çalışması yapabiliriz ama klinik uygulama noktasında kendi çalışmalarımızı daha önemli görüyoruz." dedi.