Türkiye'de vaka sayısı 57 bine dayandı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 4 bin 789, vefat sayısının da 97 olduğunu duyurdu. Böylece corona virüsü nedeniyle Türkiye'deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 35 bin 720 test yapıldığını açıklayan Koca, yeni 4 bin 789 vaka tespit edildiğini belirtti. 97 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ Koca, corona virüsü nedeniyle bugün 97 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı da bin 198 oldu. CORONA VİRÜSÜ NEDİR? Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.