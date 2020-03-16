banner411
banner69
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
12 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
14 0
 
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
17 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
281 0
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
“Çiçekçilik ayrı bir sanattır”
39 0
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
Saadet Alas yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı
184 0
Kentlerde sokaklar boşaldı
Kentlerde sokaklar boşaldı
113 0
banner374

Türkiye'de vaka sayısı 18 oldu

banner27

Türkiye'de vaka sayısı 18 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni vakaların tespit edildiğini duyurdu. Koca, vaka sayısının 18'e yükseldiğini belirtti.

Bakan Koca gece yarısı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: 18’E ÇIKTI

Koca Twitter’dan yaptığı ikinci açıklamada şunları söyledi:

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.