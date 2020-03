Türkiye'de üçüncü kurban emekli orgeneral Yalman oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın corona virüsünden hayatını kaybettiğini doğruladı. Koca, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olmuş oldu" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de Corona virüsüne ilişkin muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Koca, Aytaç Yalman’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi:

* 4 gün önce bizim eski Gata denilen hastanemize müraacat ediliyor.

* Daha önce koah hastası. Yaklaşık 6 saat sonra da ex (ölü) kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Bu tarama sürecinde eşi dahil pozitif çıkanlar oldu.

* Başta negatif sonra pozitif olabilir. Başta pozitif olan üç gün sonra negatif olan sonra tekrar pozitif olan vakamız da var.

* Bu dönemde nasıl hassasiyetle yaklaştığımızı yani taramaya çıktığımızı gösterdik. Önlemimizi aldık.

Bakan Koca, “Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık. Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz. Her ay istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Şu an kit sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

ASKERİ KARİYERİ

1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu’ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi’nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.