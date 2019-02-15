Türkiye'de son 22 ayın en yüksek işsiz sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi arttı.

İŞSİZ SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

Son açıklanan rakamlara göre, işsizlik oranı 2 puanlık artış ile artarak yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de toplam işsiz sayısı 3 milyon 981 kişi oldu.

Bu oran, son 22 ayın en yüksek işsizlik oranı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 23,6 oldu. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.