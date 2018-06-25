banner107
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
Hitler'in çatal bıçak takımı satıldı
37 0
Kamyon dehşeti
Kamyon dehşeti
199 0
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
Yenicamililer, şampiyonluğu kutladı
129 0
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
Binatlı Tombola Geceleri, Güzelyurt akşamlarına renk katıyor
112 0
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
Üniversite sınavı öncesi bunlara dikkat edin
73 0
Genel kurul belirsizlik getirdi
Genel kurul belirsizlik getirdi
138 0
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
277 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
174 0
banner82
banner147

Türkiye'de sandıktan koalisyon çıktı

banner27

AKP resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te oyların yüzde 42'sini aldı ve 300 milletvekili hedefinin altında kaldı. MHP ise çıkardığı 49 milletvekili ile Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle 'Türkiye'nin en kilit partisi' oldu. AA'nın sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuracağı hükümetin kanunlarının Meclis'te onaylanması için MHP'nin desteği gerekiyor.

Türkiye'de sandıktan koalisyon çıktı
banner137

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde yüzde 42.42 ile 293 milletvekili çıkarıyor. AKP'nin 600 milletvekilli parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kanunları onaylayabilmesi için MHP'nin desteğine ihtiyacı var.

MHP çıkardığı 49 milletvekili ile resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 11.17'sini aldı.

Parlamentodaki bu sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da cumhur ittifakı olarak çözme gayretinde olacağız” açıklamasında bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de MHP'nin aldığı oy oranının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, “En kilit parti olduk” açıklamasını yaptı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.