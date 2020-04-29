Türkiye'de olumlu tablo bugünde sürdü

Türkiye'de son 24 saatte 89 vefat yaşandığı açıklanırken yaşanan can kaybının her geçen gün azalması dikkat çekti. Ayırca bugün yapılan testlerde 2 bin 936 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama bugün 89 kişi daha corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 3 bin 81’e yükselmiş oldu. Ancak yaşanan can kayıplarındaki oranın geçtiğimiz günlere göre düştüğü görüldü.

Son 24 saatteki can kaybında düşüş gözlemlenirken tespit edilen yeni vakalarda da düşüş sürüyor. Yapılan 43 bin 498 test sonucu 2 bin 936 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Yine bugün yapılan açıklamada iyileşenlerin sayısı da 5 bin 231 olarak duyuruldu. Tedavi edilenlerin toplam sayısı 44 bin 22 oldu.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALAR

Açıklanan verilere göre, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı bin 574 olurken entübe durumdaki hastaların sayısı ise 831 olarak açıklandı.