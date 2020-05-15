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Türkiye'de ölüm sayısı 4055'e ulaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs salgınına ilişkin yeni verileri paylaştı. Son verilere göre Türkiye'de Covid-19 kaynaklı ölümler 48 artarak 4 bin 55'e yükseldi. Ülkede bin 708 yeni vaka tespit edilirken 2 bin 103 kişi de iyileşti

Türkiye'de ölüm sayısı 4055'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1708 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 146 bin 457, can kaybı 4055 oldu. 

Son 24 saatte 2103 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 106 bin 133 oldu.

TOPLAM VEFAT SAYISI 4 BİN 55 OLDU

Açıklanan yeni verilere göre bin 708 yeni vaka tespit edilirken 48 kişi ise bugün virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 146 bin 457 olurken, toplam vefat sayısı ise 4 bin 55 oldu.

VAKADA ARTIŞ, VEFATTA DÜŞÜŞ OLDU

Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı güncel verilere göre vaka sayısında düne göre artış, vefat sayısında ise düşüş gözlemlendi. Dün paylaşılan verilere göre vaka sayısı bin 635 iken bugünkü verilerde vaka sayısı bin 708 oldu. Vefatlarda ise bu sayısı 55’ten 48’e düştü.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI DA DÜŞTÜ

Açıklanan güncel verilere göre bugün 2 bin 103 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 106 bin 133’e yükseldi. Ancak dün açıklanan verilere göre iyileşen kişi sayısında azalma oldu. Dünkü tabloda 2 bin 315 kişi sağlığına kavuşurken bugün açıklanan verilerde bu sayı 2 bin 103 oldu.

“HEP BİRLİKTE TEDBİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe” dedi

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