Türkiye'de koronavirüsten ölen sayısı 92'ye ulaştı

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. Bakan Koca, vaka sayısının 5 bin 698, can kaybının 92'yi bulduğunu söyledi. Koca şimdiye kadar 42 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak. Bugün Bilin Kurulu’ndan en önemli toplantıyı yaptık.

Sosyal hareketlilik en alt seviyeye inmeli. İnsanlar bir biriyle çok az birlikte olmalı. Toplum düzeni yeniden biçimlendirilmeli. Virüsün şehirden şehire gidişini kısaltacağız.

Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır.

Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak.

Hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum. Bugün bilim kurulumuzun aldığı tavsiye kararlarını sayın cumhurbaşkanımıza da arz ettim.

Alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması, umudumuzun gerçeğe dönmesini kolaylaştıracaktır. Ne kadar çok dikkat edersek o kadar kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz.

Bu vesileyle mücadelede gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.