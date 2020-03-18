banner411
banner69
Futbolun İmam’ı
Futbolun İmam’ı
289 0
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
199 0
 
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
61 0
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
30 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
92 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
60 0
banner374

Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm

banner27

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, corona virüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 93 kişi artarak 191'e ulaştığını açıkladı

Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm

Türkiye'de corona virüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. 

93 YENİ VAKA

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" açıklamasında bulundu. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.