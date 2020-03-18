Türkiye'de koronavirüsten 2. ölüm

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, corona virüse yakalanan 61 yaşındaki erkek bir hastanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Koca ayrıca, vaka sayısının 93 kişi artarak 191'e ulaştığını açıkladı

Türkiye'de corona virüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti.

Açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

93 YENİ VAKA

Vaka sayısı hakkında da bilgi veren Sağlık Bakanı, "Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" açıklamasında bulundu.