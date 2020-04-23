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Türkiye'de koronavirüsten 115 can kaybı daha

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Türkiye'de koronavirüsten 115 can kaybı daha

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 kişi artarak 2 bin 491'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 40 bin 962 yeni test yapıldı, 3 bin 116 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı 2 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 14 kişi sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 18 bin 491'e ulaştı. 

"BUGÜN, DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" açıklamasında bulundu. 

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