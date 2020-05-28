Türkiye'de kısıtlamalar hafifletiliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır." dedi. Kamudaki idari izin ve esnek çalışma modeli de 1 Haziran'dan itibaren sonlandırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ederken 20 yaş altı kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir Kabine Toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündem maddelerinin başında corona virüs salgını kapsamında alınan önlemlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantısı sonrası açıklama yaparak şunları kaydetti;

Vergi ve sigorta pirimi ertelemeleri gibi pekçok yöntemle işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

Hayatın her alanında Türkiye parıldayarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Yaklaşık bir aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları peyderpey açıklıyoruz.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran'da açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü seyahat izni devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız, maske temizlik ve mesafe şartıyla işinin başında olabilecek.

20 yaş altı yasağı 18 altına indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Spor tesisleri gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim.

Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.