Türkiye'de kazanan belediye başkanları belli olmaya başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. İşte kazananların kesinleştiği iller şöyle:
Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
KİLİS
Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.
SİVAS
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.
ARTVİN
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
TOKAT
Tokat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.
RİZE
Rize'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.
BİLECİK
Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.
NİĞDE
Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.
GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.
ARDAHAN
Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.
ŞIRNAK
Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.
BURDUR
Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.
GİRESUN
Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.
BİNGÖL
Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.
ELAZIĞ
Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.
MALATYA
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.
SİNOP
Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan kazandı.
ÇORUM
Çorum'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı.
ORDU
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı.
BİNGÖL
BİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı.
BURDUR
BURDUR'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz seçildi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.
KIRIKKALE
Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.
ERZİNCAN
Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.
NEVŞEHİR
Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.
SİİRT
Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.
DÜZCE
Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.
KIRŞEHİR
Kırşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.
ERZURUM
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.
ZONGULDAK
Zonguldak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.
KARAMAN
Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.
UŞAK
Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.
IĞDIR
Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.
AĞRI
Ağrı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.
SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.
ORDU
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.
AKSARAY
Aksaray Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı
HAKKARİ
Hakkari Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.
TRABZON
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.
BARTIN
Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı
KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.
KONYA
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.
MARDİN
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.
OSMANİYE
Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Kadir Kara kazandı.
BOLU
Bolu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan kazandı.
ADIYAMAN
Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.
ÇORUM
Çorum Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.
TUNCELİ
Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.