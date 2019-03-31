Türkiye'de kazanan belediye başkanları belli olmaya başladı

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. İşte kazananların kesinleştiği iller şöyle:

BİTLİS

Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

KİLİS

Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.

SİVAS

Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.

ARTVİN

Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

TOKAT

Tokat'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.

RİZE

Rize'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.

BİLECİK

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Semih Şahin kazandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

NİĞDE

Niğde Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrah Özdemir kazandı.

GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fatma Şahin kazandı.

ARDAHAN

Ardahan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Faruk Demir kazandı.

ŞIRNAK

Şırnak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yarka kazandı.

BURDUR

Burdur Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı.

GİRESUN

Giresun Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu kazandı.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.

MALATYA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selahattin Gürkan kazandı.

SİNOP

Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan kazandı.

ÇORUM

Çorum'da, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti'li Halil İbrahim Aşgın kazandı.

ORDU

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Dr. Mehmet Hilmi Güler kazandı.

BİNGÖL

BİNGÖL'de Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı beden eğitim öğretmeni Erdal Arıkan (49) kazandı.

BURDUR

BURDUR'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz seçildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Zeybek kazandı.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

ERZİNCAN

Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.

NEVŞEHİR

Nevşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.

SİİRT

Siirt Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Berivan Helen Işık kazandı.

DÜZCE

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Faruk Özlü kazandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

ERZURUM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Sekmen kazandı.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ömer Selim Alan kazandı.

KARAMAN

Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Savaş Kalaycı kazandı.

UŞAK

Uşak Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

IĞDIR

Iğdır Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.

AĞRI

Ağrı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Savcı Sayan kazandı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.

SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ekrem Yüce kazandı.

ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

AKSARAY

Aksaray Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Evren Dinçer kazandı

HAKKARİ

Hakkari Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Cihan Karaman kazandı.

TRABZON

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Murat Zorluoğlu kazandı.

BARTIN

Bartın Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı

KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç kazandı.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hayrettin Güngör kazandı.

MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, HDP adayı Ahmet Türk kazandı.

OSMANİYE

Osmaniye Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Kadir Kara kazandı.

BOLU

Bolu Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Tanju Özcan kazandı.

ADIYAMAN

Adıyaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Süleyman Kılınç kazandı.

ÇORUM

Çorum Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

TUNCELİ

Tunceli Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.