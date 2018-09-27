Türkiye'de kasırga alarmı

Türkiye'de çok fazla rastalanan bir doğa olayı olmayan çok kuvvetli rüzgarlardan korunmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bazı önemler bulunuyor. Rüzgar hızının 12 bofor kuvvetine kadar ulaşması bekleniyor, peki bu ne anlama geliyor?

Türkiye yaklaşmakta olan fırtınaya hazırlanıyor. Genellikle okyanusa kıyısı olan ülkeleri etkileyen kasırgaların bir benzeri Akdeniz’in ortalarında oluşmaya başladı ve adım adım Yunanistan üzerinden Türkiye’ye yaklaşıyor. Meteoroloji’nin açıklamasına göre fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, 30 Eylül 2018 Pazar günü, rüzgar hızının 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmekte. 120 km hızla esecek bir rüzgar ne anlama geliyor?

BOFOR ISKALASINA GÖRE 12 KUVVETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bofor ıskalası 12 seviyeden oluşuyor ve rüzgarın kuvvetini kademelere ayırıyor. En kuvvetli seviyeler olan 11. ve 12. seviyede ise Meteoroloji Genel Müdürlüğün’de yer alan tabloya göre şu açıklamalar yer alıyor.

-Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur.

-Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan

köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga

tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı

azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların

arasından görülmeyebilir).

-Gökyüzü köpük ve serpinti ile kaplanmıştır. Deniz tamamen bembeyazdır. Görüş uzaklığı çok azalmıştır.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE RÜZGARDAN NASIL KORUNMAK GEREKİR?

Fırtınadan önce:

Fırtına uyarılarını radyo ve TV dan takip edin.Meteoroloji'den telefonla bilgi alın.

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin, yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı /tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Eğer pencerelerde panjur / kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın.

Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.

Fırtına sırasında:

Mümkün olduğunca içerde kalın.

Dışarı çıkarsanız, bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin ve onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun, korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın.

Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerdeki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.

Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler) dikkatli olun mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin.

Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın.

Fırtınadan sonra:

Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin, fırtınanın zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin.