Türkiye'de iyileşen sayısında artış sürüyor

Türkiye'deki güncel corona verileri ve yaşanan can kaybı sayısı açıklandı. Bakan Koca, virüs nedeniyle bugün 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İyileşen kişi sayısına dikkat çeken Koca, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre bugün 19 bin 853 test yapıldı.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yayımlanan verilere göre bugün 948 yeni vaka tespit edilirken, 28 kişi ise corona virüsüne yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 158 bin 762’ye toplam vefat sayısı ise 4 bin 397’ye yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre iyileşen kişi sayısında da büyük artık oldu. Bugün bin 492 kişi daha sağlığına kavuşurken toplamda 121 bin 507 kişi coronayı yenerek iyileşti.

“ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLDU”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileşen kişi sayısına dikkat çeken Koca, “İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir” ifadelerini kullandı.