banner411
banner69
Dörtyol yoğun çalışıyor
Dörtyol yoğun çalışıyor
5 0
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
Transfer olduğu takımlar küme düşüyor!
18 0
 
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
88 0
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
Paşaköy'de 10 zeytin ağacı ve buğday tarlası yandı
38 0
Kıbrıs’ta Bayramlar
Kıbrıs’ta Bayramlar
85 0
Leipzig deplasmanda fark attı
Leipzig deplasmanda fark attı
30 0
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
Gaziköy ve Serdarlı'da yangın
44 0
banner449

Türkiye'de iyileşen sayısında artış sürüyor

banner27

Türkiye'deki güncel corona verileri ve yaşanan can kaybı sayısı açıklandı. Bakan Koca, virüs nedeniyle bugün 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İyileşen kişi sayısına dikkat çeken Koca, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor" dedi

Türkiye'de iyileşen sayısında artış sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki güncel corona verilerini açıkladı. Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı tabloya göre bugün 19 bin 853 test yapıldı.

28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yayımlanan verilere göre bugün 948 yeni vaka tespit edilirken, 28 kişi ise corona virüsüne yenik düştü. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 158 bin 762’ye toplam vefat sayısı ise 4 bin 397’ye yükseldi.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre iyileşen kişi sayısında da büyük artık oldu. Bugün bin 492 kişi daha sağlığına kavuşurken toplamda 121 bin 507 kişi coronayı yenerek iyileşti.

“ÖNEMLİ BİR ARTIŞ OLDU”

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileşen kişi sayısına dikkat çeken Koca, “İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.