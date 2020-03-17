banner411
banner69
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
165 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
55 0
 
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
26 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
53 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
83 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
57 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
21 0
banner374

Türkiye'de ilk ölüm ve 51 yeni vaka

banner27

Türkiye'de ilk ölüm ve 51 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs salgınında ilk ölüm gerçekleşirken bugün 51 yeni vakanın pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Sağlık Sağlık Bakanı Koca, "Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim" dedi. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle; "Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. İnsanlık bu tablonun içindeyken, Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Yedi gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçek ise farklı yaş grupları üzerindeki etkisi. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Corona virüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı çalışanından aldı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştu

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.