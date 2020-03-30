Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e ulaştığını açıkladı. Koca, toplam vaka sayısının da 10 bin 827'ye çıktığını belirtti

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bugün 11 bin 535 kişiye test yapıldığı vurgulanan tabloda bin 610 vakanın tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM VAKA 10 BİN 827’YE ULAŞTI

Yayımlanan son verilerin ardından Türkiye’deki vaka sayısı 10 bin 827’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168’e çıktı. Verilere göre şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı da 162.