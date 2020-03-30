banner411
banner69
Emekliye maaş işkencesi
Emekliye maaş işkencesi
73 0
Geçitkale Belediyesi'nden bankalarda oluşacak yoğunluk için tedbirler
Geçitkale Belediyesi'nden bankalarda oluşacak yoğunluk için tedbirler
23 0
 
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
2.6B 0
Alp: Liglerin devamı mümkün değil
Alp: Liglerin devamı mümkün değil
19 0
Sanatçı Erdal Aygenç, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için çizdi
Sanatçı Erdal Aygenç, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için çizdi
33 0
Karpaz'a kilit
Karpaz'a kilit
2.1B 0
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
247 0
banner374

Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e ulaştı

banner27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 168'e ulaştığını açıkladı. Koca, toplam vaka sayısının da 10 bin 827'ye çıktığını belirtti

Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e ulaştı

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bugün 11 bin 535 kişiye test yapıldığı vurgulanan tabloda bin 610 vakanın tespit edildiği belirtildi.

TOPLAM VAKA 10 BİN 827’YE ULAŞTI

Yayımlanan son verilerin ardından Türkiye’deki vaka sayısı 10 bin 827’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168’e çıktı. Verilere göre şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı da 162.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.