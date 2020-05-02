Türkiye'de günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 78 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken bin 983 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Toplam can kaybı 3 bin 336'ya, toplam vaka sayısı da 124 bin 375'e yükseldi

Türkiye'deki güncel corona virüsü vakaları ve yaşanan can kaybı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Mart’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 2 binin altına düştüğünü duyurdu.

Bakan Koca, “Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın” ifadelerini kullandı.

BUGÜN BİN 983 VAKA GÖRÜLDÜ

Paylaşılan günlük corona virüsü tablosuna göre, bugün 36 bin 318 test yapıldı.

Bugün iyileşen hasta sayısı 4 bin 451 olurken toplamda 58 bin 259 kişi iyileşti.

Toplamda 1 milyon 111 bin 366 test yapıldığı belirtilirken toplam vaka sayısının 124 bin 375, toplam vefat sayısının da 3 bin 336 olduğu açıklandı.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 445, toplam entübe hasta sayısı da 778 olarak duyuruldu.