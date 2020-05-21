Türkiye'de gerileme sürüyor

Türkiye'deki güncel corona verileri açıklandı, vaka sayısı yine binin altında oldu. Sağlık Bakanı Koca, bugün 961 yeni vakanın tespit edildiğini, 27 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Dün paylaşılan verilerde vaka sayısı 972 olarak açıklanmıştı

Türkiye’deki güncel corona virüsü verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu. Yayımlanan yeni tabloya göre bugün 33 bin 633 test yapıldı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan testlerde 961 yeni vaka tespit edilirken, 27 kişi ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 153 bin 548’e, toplam vefat sayısı ise 4 bin 249’a yükseldi.

VAKA SAYISI BİNİN ALTINDA

Öte yandan son verilere göre vaka sayısı yine binin altında kaldı. Bakan Koca’nın dün yayımladığı tabloda da vaka sayısı 972 olarak açıklanmıştı. Dün yayımlanan tabloda vefat sayısı da 23’tü.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 115 BİNE YAKLAŞTI

Yayımlanan güncel verilere göre bugün bin 3 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece iyileşen toplam kişi sayısı 114 bin 990’a çıktı.

“ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE İLERLİYOR”

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerini kullandı.