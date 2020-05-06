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Türkiye'de dikkat çeken artış

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Türkiye'de bugün 30 bin 303 test yapılırken 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de dikkat çeken artış

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri açıkladı. Bugün 2 bin 253 yeni vaka tespit edildiğini ifade eden Koca, 64 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından yayımladı. Açıklanan son verilere göre bugün 30 bin 303 test yapılırken 2 bin 253 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT EDEN KİŞİ SAYISI 3 BİN 584’E YÜKSELDİ

Corona virüsü nedeniyle bugün 64 kişi ise hayatını kaybetti. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı ise 3 bin 584 oldu.

YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİ DAHA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Corona virüsünde iyileşen kişi sayısında ise artış sürüyor. Bugün yayımlanan verilere göre 4 bin 917 kişi daha corona virüsünü yenerek sağlığına kavuştu. Türkiye’de toplam iyileşen kişi sayısı da 78 bin 202’ye yükseldi.

Vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Koca, "Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız" ifadelerini kullandı.

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