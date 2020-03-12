Türkiye'de de okullar tatil edildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan koronavirüs toplantısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aşağıdaki önlemleri açıkladı.

İlk ve orta okullar ile liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar

Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Eğitimin nasıl telafi edileceğine YÖK karar verecek.

Kamu görevlilerinin yurtdışı ziyaretleri fevkalade bir durum olmadıkça izne tabi olacak

Yurtdışı seyahatlerinin ertelenmesi tavsiye edildi.