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Türkiye'de de okullar tatil edildi

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Türkiye'de de okullar tatil edildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan koronavirüs toplantısının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aşağıdaki önlemleri açıkladı.

İlk ve orta okullar ile liseler 16 Mart'ta 1 hafta tatil edilecek. 23 Mart'tan itibaren öğrenciler uzaktan eğitime tabi tutulacaklar

Üniversiteler 3 hafta tatil edildi. Eğitimin nasıl telafi edileceğine YÖK karar verecek.

Kamu görevlilerinin yurtdışı ziyaretleri fevkalade bir durum olmadıkça izne tabi olacak

Yurtdışı seyahatlerinin ertelenmesi tavsiye edildi.

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