Türkiye'de can kaybı bini geçti

Türkiye'de corona virüsü salgınında son 24 saatteki yeni vaka sayısı 4 bin 747 olurken yaşanan can kaybı ise 98 oldu. Toplamda iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 324 olarak açıklandı. Türkiye'deki toplam can kaybı 1.006 olurken toplam vaka ise 47.029 oldu

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti.

Son 24 saatte 98 kişi daha hayatını kaybederken son 24 saatte yapılan 30 bin 864 testten 4 bin 747 kişi pozitif vaka olarak tespit edildi.

Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 47 bin 29’a yükselmiş oldu. İlk vakanın tespitinin ardından geçen sürede yapılan toplam test ise 307 bin 210 olarak açıklandı.

YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE SAYISI

Türkiye’deki yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 667 olurken entübe durumdaki hasta sayısı ise bin 62 oldu.