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Türkiye'de can kaybı 4 bin 540 oldu

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Türkiye'de son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 540 oldu

Türkiye'de can kaybı 4 bin 540 oldu

Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili son veriler açıklandı. Son 24 saatte 25 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 540 oldu. Vaka sayısı da 839 artarak 163 bin 942'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, güncel verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle son 24 saat içinde yaşanan can kaybını ve tespit edilen yeni vaka sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI ÖNGÖRÜLEN SEVİYEDE SEYREDİYOR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

* Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı.

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