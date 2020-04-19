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Türkiye'de can kaybı 2 bini aştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı. Bugün 3 bin 977 yeni vakanın olduğunu ifade eden Koca, 127 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu.

Türkiye'de can kaybı 2 bini aştı

Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 35 bin 344 testin yapıldığını duyurdu. 3 bin 977 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, 127 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısıysa 2 bin 17 oldu. Bakan Koca bugün bin 523 hastanın daha iyileştiğini duyurdu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı da 11 bin 976’ya yükselmiş oldu.

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