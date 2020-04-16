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Türkiye'de can kaybı 1643'e yükseldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 40 bin 427 test yapıldığını açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 4 bin 801 olduğunu duyuran Bakan Koca, 125 kişinin de vefat ettiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 74 bin 193'e, toplam can kaybı da bin 643'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı 1643'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’deki günlük corona virüsü tablosunu açıkladı.

Günde 40 bin test hedefinin aşıldığını ifade eden Bakan Koca, vaka sayısındaki artışın da öngörülebilir düzeyde kaldığını duyurdu.

Yeni iyileşen hasta sayısının binin üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Koca, “İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” dedi.

GÜNCEL CORONA TABLOSU

Bakan Koca’nın açıkladığı güncel corona tablosuna göre, bugün 40 bin 427 test yapıldı.

Bugünkü vaka sayısı 4 bin 801 olurken yaşamını yitiren kişi sayısının da 125 olduğu duyuruldu.

Öte yandan bugün iyileşenlerin sayısının da bin 415 olduğunu açıklandı.

Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam vaka sayısı 74 bin 193, toplam can kaybı da bin 643 olarak açıklandı.

Öte yandan yoğun bakımdaki hasta sayısı toplam bin 854 olurken, toplam entübe hasta sayısının bin 40 ve toplam iyileşen hasta sayısının da 7 bin 89 olduğu bildirildi.

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