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Türkiye'de can kaybı 1296'ya yükseldi

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Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49’a ulaştı. Bugün hayatını kaybeden 97 kişi ile birlikte koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 1296’ya ulaştı

Türkiye'de can kaybı 1296'ya yükseldi

Türkiye’nin 13 Nisan tarihli koronavirüs vaka sayıları belli oldu. Yeni rakamlara göre hasta sayısı 4 bin 93 artarak 61 bin 49’a ulaştı. Bugün hayatını kaybeden 97 kişi ile birlikte koronavirüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 1296’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan verilere göre, bugün 34 bin 456 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 4 bin 93 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 61 bin 49’a ulaştı. Kovid-19 kaynaklı can kayıpları da 98 artarak bin 296’ya yükseldi.

Yoğun bakıma alınan toplam hasta sayısı da bin 769 olarak açıklandı. Koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta sayısı ise 511 artarak 3 bin 957’ye ulaştı.

Bakan Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada,”Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.” ifadelerini kullandı.

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