Türkiye'de bugün yeni vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 16 Haziran Salı gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 4 bin 842 oldu. Vaka sayısı da bin 467 artarak 181 bin 298'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Tabloya göre, Türkiye'de son bir gün içinde bin 467 yeni vakanın tespit edilmesi sonucu vaka sayısı 181 bin 298'e yükseldi. Düne kıyasla güncel vaka sayısında 125 azalma gözlemlendi. 17 vatandaşımızın daha coronadan hayatını kaybetmesiyle, vefat edenlerin sayısı 4 bin 842 oldu.

Açıklanan verilerde bugün 46 bin 800 corona testi yapıldığı belirtilirken, toplam test sayısının 2 milyon 721 bin 3'e ulaştığı ifade edildi. İyileşen hasta sayısının da bin 15 artarak 153 bin 379’a yükseldiği açıklandı.

Corona virüsü nedeniyle yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 732, entübe hasta sayısının da 303 olduğu belirtildi. Düne kıyasla yoğun bakım hasta sayısı bugün 10, entübe edilen hasta sayısı ise 12 arttı.

“SON TABLOLARDA BAZI BÖLGELER VE GRUP DAVRANIŞLARI ETKİN”

Sosyal medya hesabından güncel tabloyu paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var.

* Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

DÜN 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 18 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 592 yeni vakanın tespit edildiğini ve 947 kişinin iyileştiğini açıklamıştı.