Türkiye'de acı tablo büyüyor

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, bugün virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve yeni vaka sayısının da 2 bin 786 olduğunu belirtti

Corona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca, bugün virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi. Koca yeni vaka sayısının da 2 bin 786 olduğunu belirtti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam ölü sayısı ise 425 oldu.

Koca’nın açıklamalarından satır başları;

Virüsü taşıyan kişiler izole edilmeseydi, virüsün ne kadar yayılacağını tahmin edin.

Açıkladığımız son verileri hatırlayalım, eğer onlar da tespit edilmeseydi onlar da dışarda olacaktı ve virüs yayılmaya devam edecekti.

60 yaş üstündeki ölümler bizi üzüyor. Buradan bir kez daha uyarıda bulunuyorum, lütfen dikkat edelim.

Virüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler var. Bilim Kurulumuz hareketliliğin daha da azaltılması yönünde karar aldı.

Bu karaları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik.

Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya’dır. 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerin kadınlara göre görülme oranının daha yüksel olduğunu söylemek istiyorum.

EN ÇOK CAN KAYBI İSTANBUL’DA

Gençlerim hastalığı ya hissetmemekte yada hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim. Şuan 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul.

Vefat edenlerin illere göre dağılımı:

25 ilde can kaybımızın olmadığını 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu görmüş oluyoruz.

Vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzeri vefat sayısının giderek daha fazla artmış olduğunu özellikle erkek oranının daha yüksek olduğunu görmüş oluyoruz.

60 yaş üstünün çok kritik olduğu yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64.4’ünü oluşturuyor. Hayatını kaybeden hastaların da yüzde 80’e yakınını da 60 yaşın üzerinde olduğunu görüyoruz.

Hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86.7’si 60 yaşın altında. Genç de olsa KOAH hastasıysa aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz.

SOKAK HAREKETLERİ BEKLENEN DÜZEYE İNMEDİ

Şehirler arası hareketliliği daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi.

Hepimizin akılda tutması gereken üç kelime, temas, mesafe, izolasyon.