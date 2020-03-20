Türkiye'de 670 vaka, 9 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona virüsü vakalarının sayısını açıkladı. Koca, "Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Türkiye’de ise ilk vakası 11 Mart’ta görülen COVID-19’un etkisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada Türkiye’deki can kaybı sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.

“TAMAMI YAŞLILARIMIZDAN”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim” dedi.

Türkiye’deki corona virüsü salgınında ilk vakanın ardından 10 gün geçti. Ülkedeki vaka sayıları şöyle gelişti;

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka

18 Mart: 191 vaka

19 Mart: 359 vaka

20 Mart: 670 vaka