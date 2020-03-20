Türkiye'de 670 vaka, 9 ölü

Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan Türkiye’de ise ilk vakası 11 Mart’ta görülen COVID-19’un etkisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son açıklamada Türkiye’deki can kaybı sayısının 9’a yükseldiğini bildirdi.
“TAMAMI YAŞLILARIMIZDAN”
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, “Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim” dedi.
Türkiye’deki corona virüsü salgınında ilk vakanın ardından 10 gün geçti. Ülkedeki vaka sayıları şöyle gelişti;
11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka
18 Mart: 191 vaka
19 Mart: 359 vaka
20 Mart: 670 vaka