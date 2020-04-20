Türkiye'de 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren, 26 Nisan'a kadar kısıtlamayı uygulayacağız. Bununla ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacaktır" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamasında 31 ilde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının 23 Nisan’da başlayacağını açıkladı.

Erdoğan, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının 27 Nisan Pazartesi saat 00:00’da sona ereceğini ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, Rusya ile vardığı mutabakat çerçevesinde rejimin saldırılarına imkan vermeyecektir. Saldırılara devam eden rejim, çok daha ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir. İdlib’de provokatif eylemler düzenleyen karanlık örgütlere müsamaha göstermeyeceğiz.

Sığınmacılara karşı insanlık dışı tavırlarını sürdüren ülkelerin, bu hukuksuz eylemlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Libya’da darbeci Hafter’in gerçek yüzünün daha iyi görüldüğünün başlangıcıdır.

Bölücü örgütün ülkemizin salgın hastalıkla mücadelede dahi eyleme ara vermemesi, terörizmin çirkin yüzünü ortaya koymuştur. Terör örgütüne nefes aldırmamakta kararlıyız. Bu doğrultuda yürüttüğümüz operasyonlarla, toplam 38 teröristi etkisiz hale getirildi. Türkiye’nin iç ve dış güvenliğiyle ilgili çalışmalarını kesintisiz ve tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz.

CORONA VİRÜSÜ SALGINI

Türkiye corona virüsü ile ilgili mücadelesini 4 ana başlıkla sürdürmektedir. Birincisi, insanlar arası fiziksel teması kısıtlamaktır.

Okulların tatil edilmesi, sokağa çıkma yasağı gibi tüm tedbirler bu amaca yöneliktir. İkincisi, sağlık sistemlerinin kesintisiz işlemesidir. Kritik konular başta olmak üzere, her alanda çok iyi seviyedeyiz.

Üçüncüsü, gıda ve temizlik hizmetlerinin aksamamasıdır. İstisnai birkaç görüntünün dışında, bu konuda da sıkıntımız bulunmuyor. Dördüncüsü ise kamu düzeninin bozulmamasıdır. Vefa sosyal destek gruplarına da destek vermek suretiyle güvenlik güçlerimiz görevlerini sürdürüyorlar.

Bu güne kadar 3 milyon vatandaşımıza destek verilmiştir. Yaklaşık 1 milyon, 65 yaş üstü vatandaşımıza kolonya ve maske dağıtımı yapılmıştır.

Salgının yayılmasını engellemek için 239 yerleşim yeri de karantina altında tutulmaktadır.

Corona virüsü salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık. Test sayımızı 40 binin üzerine çıkardık. Test vaka oranımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız artıyor.

Yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı hastalarımız ve vefat eden hastalarımız aynı düzeyde seyrediyor. Gelişmeler Sağlık Bakanlığımız tarafından her gün paylaşılıyor. Hastanelerimizde yoğunluk yaşanmıyor. Tüm sağlık personelimize şükranlarımız sunuyorum.