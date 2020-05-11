Türkiye'de 4 gün gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile tele konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs’ta corona virüsü salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18-19 Mayıs tarihlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin açık kalmasına izin verileceğini belirterek saat 10:00-16:00 arasında buralardan alışveriş yapılabileceğini belirtti. Yaşlıların 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceğini belirten Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde uygulanan şehre giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.