Türkiye'de 4 gün gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile tele konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs’ta corona virüsü salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
Erdoğan, 18-19 Mayıs tarihlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin açık kalmasına izin verileceğini belirterek saat 10:00-16:00 arasında buralardan alışveriş yapılabileceğini belirtti.
Yaşlıların 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceğini belirten Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde uygulanan şehre giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.