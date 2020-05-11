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Türkiye'de 4 gün gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, tele konferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, 18 Mayıs ile 19 Mayıs arasında marketler ve online platformların açık olacağını belirtti

Türkiye'de 4 gün gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile tele konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs’ta corona virüsü salgını kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, 18-19 Mayıs tarihlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin açık kalmasına izin verileceğini belirterek saat 10:00-16:00 arasında buralardan alışveriş yapılabileceğini belirtti.

Yaşlıların 17 Mayıs Pazar günü yine sokağa çıkabileceğini belirten Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde uygulanan şehre giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

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