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Türkiye'de 31 ilde 1-3 Mayıs arası yine sokağa çıkma yasağı

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Erdoğan, 1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu

Türkiye'de 31 ilde 1-3 Mayıs arası yine sokağa çıkma yasağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ramazanın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Sağlık sistemimiz diğer hizmetlerde de herhangi bir aksamaya meydan vermeden hizmetlerini sürdürmüştür. 

Yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne azalıyor.

Dünyanın her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik 59 ülkeden 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.

Yurtdışında yaşayıp ağur hastalık geçiren, tedavileri yapılamayan vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. 

Dün İsveç'e gönderdiğimiz ambulans uçağımız hastamızı getirdi, Ankara'da tedavisi devam ediyor.

55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz. 

Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.

Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum.

Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Başkanımız biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla ilminin görevini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur. Başkanın söyledikleri kendini Müslüman olarak görenler için doğrudur. Ülkemizde islam adına konuşması gereken bir kurum varsa bu Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. 

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